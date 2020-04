Juventus in ansia: Cristiano Ronaldo e Higuain per ora non tornano in Italia (Di domenica 19 aprile 2020) La Juventus prepara il piano di rientro dei suoi calciatori attualmente all'estero, in vista della ripresa degli allenamenti. Mentre alcuni si sono già organizzati, da Cristiano Ronaldo e Higuain per ora non sono arrivati segnali. L'argentino può diventare un caso, tra ragioni personali e professionali. Leggi su fanpage Juventus - ansia Coronavirus : “11 ore all’aeroporto - ma mi hanno fatto tornare a casa…”

Juventus - infortunio Pjanic contro il Brescia : bianconeri in ansia (Di domenica 19 aprile 2020) Laprepara il piano di rientro dei suoi calciatori attualmente all'estero, in vista della ripresa degli allenamenti. Mentre alcuni si sono già organizzati, daper ora non sono arrivati segnali. L'argentino può diventare un caso, tra ragioni personali e professionali.

sportli26181512 : Higuain, giallo sul ritorno in Italia: potrebbe restare in Argentina: Higuain, giallo sul ritorno in Italia: potreb… -