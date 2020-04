Di Maio, “Quello sul Mes è un falso dibattito” (Di domenica 19 aprile 2020) Luigi Di Maio sul Mes: “È un falso dibattito, la questione è dove vuole guardare l’Europa, se da qui ai prossimi due mesi o da qui ai prossimi dieci anni”. Intervenuto ai microfoni di El Correo, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio è tornato a parlare del Mes e dalla trattativa europea che potrebbe elevare l’Ue a livello superiore o trascinarla sull’orlo del baratro. Coronavirus, Di Maio, “Sul Mes è un falso dibattito’ Nel corso della sua intervista a El Correo Di Maio ha parlato delle polemiche sul Mes spostando l’attenzione sulle sorti stesse dell’Unione europea. “Questo sul Mes è un falso dibattito. La questione non è il Mes, ma dove vuole guardare l’Europa, se da qui ai prossimi 2 mesi o da qui ai prossimi 10 anni”. “Sure e la linea di credito Bei ... Leggi su newsmondo (Di domenica 19 aprile 2020) Luigi Disul Mes: “È undibattito, la questione è dove vuole guardare l’Europa, se da qui ai prossimi due mesi o da qui ai prossimi dieci anni”. Intervenuto ai microfoni di El Correo, il ministro degli Esteri Luigi Diè tornato a parlare del Mes e dalla trattativa europea che potrebbe elevare l’Ue a livello superiore o trascinarla sull’orlo del baratro. Coronavirus, Di, “Sul Mes è undibattito’ Nel corso della sua intervista a El Correo Diha parlato delle polemiche sul Mes spostando l’attenzione sulle sorti stesse dell’Unione europea. “Questo sul Mes è undibattito. La questione non è il Mes, ma dove vuole guardare l’Europa, se da qui ai prossimi 2 mesi o da qui ai prossimi 10 anni”. “Sure e la linea di credito Bei ...

Sanlio2 : RT @sebmes: Di Maio, quello che twittava le foto dei suoi viaggi in treno in seconda classe ha assunto uno che oltre ai 170 mila euro di st… - NewsMondo1 : Di Maio, “Quello sul Mes è un falso dibattito” - armfel : RT @sebmes: Di Maio, quello che twittava le foto dei suoi viaggi in treno in seconda classe ha assunto uno che oltre ai 170 mila euro di st… - gselvaggia : RT @sebmes: Di Maio, quello che twittava le foto dei suoi viaggi in treno in seconda classe ha assunto uno che oltre ai 170 mila euro di st… - FiorellaAmoruso : RT @sebmes: Di Maio, quello che twittava le foto dei suoi viaggi in treno in seconda classe ha assunto uno che oltre ai 170 mila euro di st… -

Ultime Notizie dalla rete : Maio “Quello Mes, scontro Franceschini-Conte: «Non puoi dire no pregiudiziale» Corriere della Sera