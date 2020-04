Covid-19 in Spagna: la ripresa non sarà totale prima della fine dell’anno (Di domenica 19 aprile 2020) Anche la Spagna fa i conti con il drammatico bilancio dei morti da Covid-19 che hanno superato i 20 mila. Numeri simili a quelli italiani. Con 565 nuove vittime nelle ultime 24 ore, che portano il totale a 20.043. In base ai dati del ministero della Sanità i nuovi contagi sono 4.499, per un totale dall’inizio dell’epidemia in Spagna a 191.0726. I guariti sono 3.166, per un totale di 74.662. Nel Paese si pensa e si lavora alla fase 2. Il Ministro del Lavoro, Yolanda Díaz ha illustrato le prime tappe per la ripresa delle attività produttive una volta allentata le restrizioni. Il politico spagnolo ha spiegato che la ripresa però non sarà totale prima della fine dell’anno. Infatti è prevista una prima fase caratterizzata dalla ripartenza dei “settori produttivi fino all’estate”. Invece per la ripresa ... Leggi su laprimapagina Ciclismo - Rohan Dennis forza il lockdown in Spagna : “Covid-19 può succhiarmi il c***”. Ed esce di casa

Spagna - licenziato medico italiano : “Ho denunciato ritardi sul Covid-19 e mi hanno cacciato”

