Canada | violenta sparatoria | morte 10 persone

Leggi su thesocialpost

(Di domenica 19 aprile 2020) È du questi minuti la notizia di un efferato attacco a danno di civili in. Teatro del dramma la cittadina di Portaique, Nuova Scotia, dove un uomo ha aperto il fuoco uccidendo diverse10in unaSecondo una primissima ricostruzione si contano almeno 10 morti, ma il bilancio potrebbe essere destinato a salire. Tra le vittime ci sarebbe anche un agente, tra i primi ad intervenire mentre è ferito il collega. I testimoni hanno riferito di un uomo che, con indosso una divisa delle forze armate, ha aperto il fuoco. L’uomo è fuggito per essere poi essere raggiunto a 30 km dal luogo della. SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI L'articolo10proviene da The Social Post.