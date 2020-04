Roma, Totti elogia Fonseca: «Mi piace, non ha paura di niente» (Di sabato 18 aprile 2020) Francesco Totti elogia Paulo Fonseca: ecco le parole dell’ex capitano giallorosso sull’attuale allenatore della Roma Francesco Totti, in diretta Instagram con Christian Vieri, parla di Paulo Fonseca. Ecco l’elogio dell’ex capitano della Roma sul tecnico portoghese che sta facendo molto bene alla sua prima stagione sulla panchina giallorossa. «E’ bravo, me ne parlano tutti bene sia come persona che come allenatore. Mi piace, gioca un calcio offensivo e non ha paura di niente. Vediamo cosa succederà alla ripresa del campionato». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 Napoli - Carmelo Martino ci crede : “Lorenzo Insigne può restare a vita come Francesco Totti nella Roma”

