Prima conferenza senza Borrelli, i fan sui social: "Ci manca, lo rivogliamo" (Di sabato 18 aprile 2020) Giorgia Baroncini Dopo quasi due mesi dalla Prima conferenza stampa, oggi i dati dell'emergenza coronavirus sono stati pubblicati online. La protesta su Fb: "Ci manca Borrelli" "Sento già la mancanza delle vostre conferenze stampa", "Ci manca la diretta con il dottor Borrelli e gli Scienziati", "rivogliamo Borrelli, la sera non aspettavo altro". Nel giorno del primo bollettino diffuso dalla Protezione civile senza conferenza stampa, i social sono pieni di messaggi per Angelo Borrelli. Dopo quasi due mesi dalla Prima conferenza stampa, oggi i dati dell'emergenza coronavirus in Italia sono stati pubblicati online. Il bollettino letto e spiegato da Borrelli era ormai diventato un appuntamento fisso per milioni di italiani che, chiusi nelle proprie abitazioni, volevano conoscere l'evoluzione dell'epidemia nel Paese. Il capo della Protezione civile ha accompagnato ... Leggi su ilgiornale LIVE Coronavirus - notizie in DIRETTA. Giuseppe Conte parlerà prima o dopo il bollettino? Attesa per la conferenza

Prima videoconferenza “politica” a palazzo Mosti : a breve il punto sull’emergenza

Ultime Notizie dalla rete : Prima conferenza Prima conferenza senza Borrelli, i fan sui social: "Ci manca, lo rivogliamo" il Giornale Incremento casi totali di coronavirus +3491: il 5,6% tamponi fatti

Coronavirus, niente conferenza stampa con Angelo Borrelli: la delusione degli ammiratori

