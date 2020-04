Non solo bonus: i nuovi aiuti alle partite Iva del dl aprile (Di sabato 18 aprile 2020) Il Decreto di aprile si fa attendere. Ma l’attesa potrebbe essere piuttosto dolce per le partite IVA e le PMI interessate alle tante misure (e alla pioggia di miliardi) che il DL dovrebbe portare con sé. Stando alle indiscrezioni che circolano nelle ultime ore, infatti, l’aumento del bonus da 600 euro a 800 euro dovrebbe essere solo una delle novità che attende i milioni di attività produttive del Paese. Secondo i soliti ben informati, il DL aprile dovrebbe avere una “dotazione” superiore ai 40 miliardi di euro e contenere misure come un indennizzo a fondo perduto (sulla falsariga di quello già proposto da Germania e Francia) e sconti su bollette e affitti. Comunque, non bisognerà attendere chissà quanto per scoprire quali saranno le iniziative che l’Esecutivo vuole mettere in campo per sostenere le attività ... Leggi su quifinanza Defending Jacob | la featurette con le interviste a Chris Evans e non solo

Barelli “Governo non lasci solo Spadafora e aiuti societa' sportive”

Coronavirus - l’esperto mette in guardia : “Per gli anziani il pericolo non è solo virale” (Di sabato 18 aprile 2020) Il Decreto disi fa attendere. Ma l’attesa potrebbe essere piuttosto dolce per leIVA e le PMI interessatetante misure (e alla pioggia di miliardi) che il DL dovrebbe portare con sé. Standoindiscrezioni che circolano nelle ultime ore, infatti, l’aumento delda 600 euro a 800 euro dovrebbe essereuna delle novità che attende i milioni di attività produttive del Paese. Secondo i soliti ben informati, il DLdovrebbe avere una “dotazione” superiore ai 40 miliardi di euro e contenere misure come un indennizzo a fondo perduto (sulla falsariga di quello già proposto da Germania e Francia) e sconti su bollette e affitti. Comunque, non bisognerà attendere chissà quanto per scoprire quali saranno le iniziative che l’Esecutivo vuole mettere in campo per sostenere le attività ...

ricpuglisi : Tutte le volte che leggo i tweet dei #NoEuro leghisti cerco di immaginare il modello di funzionamento dell'economia… - MinisteroSalute : ?? Il #COVID19 è il nemico più grande da cui difendersi, ma non è il solo ??Le fake news che circolano possono indur… - pfmajorino : Non ho nulla contro il San Raffaele che fa tanto. Contesto le scelte di #Fontana: è mai possibile che non esista un… - anpro56 : Se solo facessero ricagare i danari a chi li ha rubati con truffe , vitalizi, triple pensioni senza aver versato,ag… - Acidelius : RT @Nottola5: @Acidelius @RegioneER @sbonaccini Non penso proprio, solo che c è più riservatezza. -

Ultime Notizie dalla rete : Non solo Regolarizzazione immigrati: Bene bozza decreto ma non solo per agricoltura Vita Ancora vergine a 27 anni, come dirlo alla ragazza?

Salve, sono m ragazzo di 27 anni ahimè ancora vergine. Fin dalle prime esperienze, verso i 13/14 anni, sono sempre stato rifiutato dalle ragazze e le sole due relazioni che ho avuto, entrambe sui 21 ...

Brindisi. Emergenza Coronavirus. I medici scrivono al Direttore Generale ASL BR

Il clamoroso e colpevole ritardo con cui codesta azienda ha iniziato la processazione in loco dei tamponi che ancora oggi sono del tutto insufficienti per sottoporre gli operatori sanitari, non solo ...

Salve, sono m ragazzo di 27 anni ahimè ancora vergine. Fin dalle prime esperienze, verso i 13/14 anni, sono sempre stato rifiutato dalle ragazze e le sole due relazioni che ho avuto, entrambe sui 21 ...Il clamoroso e colpevole ritardo con cui codesta azienda ha iniziato la processazione in loco dei tamponi che ancora oggi sono del tutto insufficienti per sottoporre gli operatori sanitari, non solo ...