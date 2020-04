Morte Sommese | sindaco accusa | “Fiumana per funerale | lo Stato dov’era?”

Leggi su ladenuncia

(Di sabato 18 aprile 2020) “L’assembramento dei cittadini a Saviano per ladi Carmine, deceduto ieri a causa del Covid-19, è il modo peggiore per dare l’ultimo saluto al Primo cittadino e medico morto in trincea per salvare vite umane. Intervenga subito il presidente De Luca”. Lo dice ildel vicino comune di Camposano, Francesco Barbato che stigmatizza: “E’il miglior modo per diffondere il virus. Il cordoglio per la dipartita disi è tramutato in un pericoloso assembramento che espone i cittadini del territorio ad un contagio di massa. Centinaia di persone si sono riversate in strada. Un comportamento irresponsabile: noi sindaci ogni giorno ci battiamo per evitare che la gente esca. Lo faceva Carmine nella sua Saviano, lo faccio io a Camposano addirittura fermando anche individualmente i cittadini del mio paese che, per ...