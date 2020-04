Il quinto tempo di Angela Merkel (Di sabato 18 aprile 2020) La cancelliera Merkel si trova di fronte alla sua scelta più difficile. In molti a Berlino pensano che potrebbe ricandidarsi. Ma in tal modo si rimangerebbe la promessa di chiudere con la politica.Non è affatto escluso che il coronavirus finisca per concedere i tempi supplementari ad Angela Merkel. A Berlino, in molti credono che si candiderà alle politiche che si terranno nell'autunno dell'anno prossimo. Lo sostiene con particolare enfasi la Bild, il giornale popolare dell'editore Springer, la cui vedova è una delle migliori amiche di Merkel. Se così fosse, si rimangerebbe la promessa di chiudere con la politica. Non possiamo sapere cosa abbia realmente in animo di fare la cancelliera. Di certo, però, vorrà mettere in sicurezza la propria eredità. Prima dell'emergenza coronavirus, il ciclo politico di Merkel si stava concludendo ... Leggi su panorama Arriva il quinto figlio! Dopo lo strazio dell’aborto ecco la notizia che la coppia Vip aspettava da tempo (Di sabato 18 aprile 2020) La cancellierasi trova di fronte alla sua scelta più difficile. In molti a Berlino pensano che potrebbe ricandidarsi. Ma in tal modo si rimangerebbe la promessa di chiudere con la politica.Non è affatto escluso che il coronavirus finisca per concedere i tempi supplementari ad. A Berlino, in molti credono che si candiderà alle politiche che si terranno nell'autunno dell'anno prossimo. Lo sostiene con particolare enfasi la Bild, il giornale popolare dell'editore Springer, la cui vedova è una delle migliori amiche di. Se così fosse, si rimangerebbe la promessa di chiudere con la politica. Non possiamo sapere cosa abbia realmente in animo di fare la cancelliera. Di certo, però, vorrà mettere in sicurezza la propria eredità. Prima dell'emergenza coronavirus, il ciclo politico disi stava concludendo ...

Ultime Notizie dalla rete : quinto tempo Il quinto tempo di Angela Merkel Panorama Medico denuncia: “Fermato un quarto d’ora dai vigili mentre un paziente aveva un infarto”

Una vigilessa probabilmente troppo puntigliosa ha trattenuto per un quarto d'ora un medico intento a raggiungere una clinica per un intervento ... Ma se siamo chiamati in urgenza sarebbe opportuno far ...

Coronavirus, quarto decesso e due nuovi positivi a Torre Annunziata

Sale intanto a dodici il numero dei cittadini di Torre Annunziata positivi al Coronavirus. Gli ultimi, in ordine di tempo, sono due operatori sanitari, un uomo e una donna, che attualmente si trovano ...

Una vigilessa probabilmente troppo puntigliosa ha trattenuto per un quarto d'ora un medico intento a raggiungere una clinica per un intervento ... Ma se siamo chiamati in urgenza sarebbe opportuno far ...