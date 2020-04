Enasarco: Fondazione, chiarimenti su delibera sospensione termini pagamento contributi (Di sabato 18 aprile 2020) Roma, 18 apr. (Adnkronos) – La Fondazione Enasarco, di fronte al fatto che “alcuni siti web e social media stanno dando agli agenti informazioni false e fuorvianti” fa chiarezza sul tema della sospensione dei termini di pagamento dei contriuti dopo che con una delibera del 15 aprile il Cda ha approvato l’avvio delle attività necessarie per dare attuazione all’articolo 18 D.L. 8 aprile 2020, n. 23, che ha disposto la sospensione del termine di versamento dei contributi previdenziali relativi al primo trimestre 2020, in scadenza il 20 maggio 2020. E’ quanto si legge in una nota della Fondazione in cui si sottolinea che “chi ha dichiarato o dichiara di essere contro l’applicazione dell’articolo 18 del dl 23 del 2020, in realtà, è contro l’applicazione di una norma di legge che, invece, il Cda ha il ... Leggi su calcioweb.eu Fondazione Enasarco sospende il termine per versamento contributi 1° trim. 2020

Fondazione Enasarco - posticipate elezioni assemblea delegati e cda

Coronavirus : Fondazione Enasarco - posticipate elezioni assemblea delegati e cda (Di sabato 18 aprile 2020) Roma, 18 apr. (Adnkronos) – La, di fronte al fatto che “alcuni siti web e social media stanno dando agli agenti informazioni false e fuorvianti” fa chiarezza sul tema delladeididei contriuti dopo che con unadel 15 aprile il Cda ha approvato l’avvio delle attività necessarie per dare attuazione all’articolo 18 D.L. 8 aprile 2020, n. 23, che ha disposto ladel termine di versamento deiprevidenziali relativi al primo trimestre 2020, in scadenza il 20 maggio 2020. E’ quanto si legge in una nota dellain cui si sottolinea che “chi ha dichiarato o dichiara di essere contro l’applicazione dell’articolo 18 del dl 23 del 2020, in realtà, è contro l’applicazione di una norma di legge che, invece, il Cda ha il ...

TV7Benevento : Enasarco: Fondazione, chiarimenti su delibera sospensione termini pagamento contributi... - EnasarcoLibera : Presa di posizione contro le campagne piene di falsità portate avanti da alcune liste elettorali: la Fondazione… - 2020Elezioni : Le imprese preponenti in possesso dei requisiti potranno effettuare il versamento dei contributi in unica soluzione… - f_enasarco : Come previsto dal D.L. 8 aprile 2020 n. 23, il CdA della Fondazione ha deliberato la sospensione del termine di ve… - zazoomnews : Fondazione Enasarco sospende il termine per versamento contributi 1° trim. 2020 - #Fondazione #Enasarco #sospende -

Ultime Notizie dalla rete : Enasarco Fondazione Enasarco: Fondazione, chiarimenti su delibera sospensione termini pagamento contributi Adnkronos Enasarco: Fondazione, chiarimenti su delibera sospensione termini pagamento contributi

La Fondazione Enasarco, di fronte al fatto che "alcuni siti web e social media stanno dando agli agenti informazioni false e fuorvianti" fa chiarezza sul tema della sospensione dei termini di ...

Fondazione Enasarco sospende il termine per versamento contributi 1° trim. 2020

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Enasarco ha approvato oggi l’avvio delle attività necessarie per la sospensione del termine di versamento dei contributi previdenziali relativi al ...

La Fondazione Enasarco, di fronte al fatto che "alcuni siti web e social media stanno dando agli agenti informazioni false e fuorvianti" fa chiarezza sul tema della sospensione dei termini di ...Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Enasarco ha approvato oggi l’avvio delle attività necessarie per la sospensione del termine di versamento dei contributi previdenziali relativi al ...