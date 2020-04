‘E’ l’anno giusto…’: Nozze in vista per un’amata coppia di Uomini e Donne (Di sabato 18 aprile 2020) Sembra che un’amatissima coppia di Uomini e Donne abbia deciso di convolare a Nozze. Stiamo parlando di Ursula Bennando e di Sossio Aruta. Ormai la loro storia è conosciuta a tutti e la breve partecipazione dell’ex cavaliere al Grande Fratello Vip ne ha confermato la popolarità. Dopo varie incomprensioni, i due ex partecipanti del trono over hanno deciso di abbandonare gli studi e di concedersi una nuova possibilità lontani dalle telecamere. Fortunatamente, per entrambi è sbocciato l’amore e da pochi mesi è nata anche la loro bambina, Bianca. In una recente intervista, Sossio Aruta ha confermato di aver trovato la persona giusta e che non smetterà mai di ringraziare Maria De Filippi. Tra i nuovi progetti dell’ex coppia di Uomini e Donne c’è il matrimonio e pare siano pronti a convolare a Nozze per la fine di ... Leggi su kontrokultura (Di sabato 18 aprile 2020) Sembra che un’amatissimadiabbia deciso di convolare a. Stiamo parlando di Ursula Bennando e di Sossio Aruta. Ormai la loro storia è conosciuta a tutti e la breve partecipazione dell’ex cavaliere al Grande Fratello Vip ne ha confermato la popolarità. Dopo varie incomprensioni, i due ex partecipanti del trono over hanno deciso di abbandonare gli studi e di concedersi una nuova possibilità lontani dalle telecamere. Fortunatamente, per entrambi è sbocciato l’amore e da pochi mesi è nata anche la loro bambina, Bianca. In una recente inter, Sossio Aruta ha confermato di aver trovato la persona giusta e che non smetterà mai di ringraziare Maria De Filippi. Tra i nuovi progetti dell’exdic’è il matrimonio e pare siano pronti a convolare aper la fine di ...

