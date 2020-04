Coronavirus, Zaia “Si potrebbe allentare ora senza attendere 4 maggio” (Di sabato 18 aprile 2020) VENEZIA (ITALPRESS) – “Il Dpcm scade il 3 maggio e la nostra posizione e' che il 4 maggio si possa aprire con tutte le regole e garanzie. Se si volesse fare un passo in piu' si potrebbe allentare da subito, in modo razionale, prudente e ragionato, in modo che ci possa essere piu' consapevolezza, lavorare piano piano, scaldare ai motori e andare a regime”. Lo ha detto il presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, nella quotidiana conferenza stampa sull'emergenza Coronavirus dalla sede della Protezione civile di Marghera.“Nelle ultime ore stanne uscendo bozze dell'Istituto Superiore alla Sanita' rispetto a raccomandazioni da adottare in tutti i comparti. Noi pensiamo che alla base di tutto ci sia la messa in sicurezza con la mascherina”, ha aggiunto Zaia.“Con questi numeri positivi, ma che ci dicono che il virus c'e', il vero tema sara' il ritorno ... Leggi su liberoquotidiano Coronavirus - Zaia : «Allentare subito alcune regole». Toti : «Niente ripresa con Regioni chiuse»

