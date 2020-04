Coronavirus, verso le Fase 2: Conte vede i capidelegazione del governo. Poi incontra Regioni, comuni e l’Istituto di sanità (Di sabato 18 aprile 2020) Non si hanno date nè dettagli ufficiali, ma la Fase 2 è ormai il dossier principale sul tavolo del governo. E anche nei dibattiti che animano il Paese. Per questo motivo a Palazzo Chigi hanno cominciato a occuparsi in modo serrato al problema. Mentre la task force guidata da Vittorio Colao lavora ormai a pieno ritmo, il presidente del consiglio ha cominciato una serie di vertici per valutere tempi e modi delle riaperture. Alle 16 il premier ha convocato una riunione con i capi delegazione di maggioranza, cui dovrebbe ha preso parte anche il sottosegretario Riccardo Fraccaro. Poi alle 18.30 è poi in programma la cabina di regia che Conte presiederà con i rappresentanti di Regioni e Comuni. Al fianco del premier i ministri di Regioni e Salute, cioè Francesco Boccia e Roberto Speranza Speranza. Nel pomeriggio Conte si è tenuto a stretto contatto ... Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus - il governo : sport all'aperto anche lontano da casa - verso il via libera dal 4 maggio. Conte convoca la cabina di regia

