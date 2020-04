TAYLOR LAUTNER E LA FIDANZATA TAYLOR DOME Lui | Quella cotta per Jessica Alba

(Di venerdì 17 aprile 2020), volto di Jacob in Twilight, e lastanno insieme dal 2018. Lei, ex studentessa, oggi è un'infermiera e lo scorso febbraio...

DeniseSnowWhite : RT @AmehLeameh: Piccole curiosità: Inizialmente, la produzione voleva sostituire Taylor Lautner con Michael Copon. Copon era ritenuto più a… - AmehLeameh : Piccole curiosità: Inizialmente, la produzione voleva sostituire Taylor Lautner con Michael Copon. Copon era ritenu… - frittelladimele : Sì comunque Taylor Lautner a suo tempo ce lo saremmo calate tutte adesso non mentite a voi stesse - amiamonoistesse : => Taylor Lautner (aprile 2009- luglio 2009) sono stati insieme per 3 mesi e 1 giorno. Lei aveva 16 anni e lui 17.=> - periodicodaily : Taylor Lautner il lupo sfortunato di Twilight #twilight -

Ma chi si è fatto conoscere grazie a questa saga, alla fine non è riuscito a sfruttarla come trampolino di lancio. Taylor Lautner è praticamente sparito dalle scene. E dire che il personaggio di Jacob ...THE TWILIGHT SAGA: NEW MOON è il secondo film della serie su Bella (Kristen Stewart) ed Edward (Robert Pattinson). Che non c’è. E così lei finisce per essere sempre più affascinata da Jacob (Taylor ...