“Secretati è sinonimo di riservati” | l’incredibile iperbole della vice capo di gabinetto

(Di venerdì 17 aprile 2020) “Secretati è undi riservati è stato frainteso il mio italiano. Chiaramente i documenti del Comitato tecnico scientifico hanno un trattamento particolare per la loro importanza e sensibilità, ma che questo voglia dire “segreto di Stato” non l’ho mai affermato”. A dirlo a TPI è ladel ministeroSalute, Tiziana Coccoluto. Segreto o non segreto? Il chiarimento sulla questionesegretezza o meno degli atti, fondamentali per comprendere in modo approfondito la gestione dell’emergenza Coronavirus, deriva dai dubbi sollevati dopo la pubblicazione di un documento firmato daldel ministeroSalute e consegnato all’Associazione dei consumatori Codacons in cui si afferma che gli atti siano “secretati”. In pratica, in una nota del 13 aprile, il Codacons ...