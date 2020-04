Quando parlerà Conte? Data e orario prossima conferenza stampa del Premier (Di venerdì 17 aprile 2020) La prossima conferenza stampa di Giuseppe Conte si avvicina e sempre più italiani si domandano Quando parlerà il Premier per aggiornare la nazione sui prossimi provvedimenti che verranno presi per bloccare l’avanzata del Coronavirus in Italia. Dopo l’intervento dello scorso 10 aprile, infatti, il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte sembra che terrà una nuova conferenza stampa lunedì 20 aprile 2020. Va sottolineato che al momento dal Premier non è giunta alcuna conferma ufficiale circa la Data e l’orario del suo prossimo discorso agli italiani ma per la mattinata di lunedì è stato fissato il prossimo Consiglio dei Ministri ed è dunque molto probabile che al termine dell’incontro si collegherà in diretta streaming e tv per aggiornare il Paese. Vedi anche: Bonus 800 euro aprile: a chi spetta, domanda ... Leggi su italiasera LIVE Coronavirus - notizie in DIRETTA. Quando parlerà Giuseppe Conte? Attesa per la conferenza nel pomeriggio

Conferenza stampa Longo - ecco quando parlerà il tecnico granata

