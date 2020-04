Migranti | Onu denuncia | “Covid non diventi una scusa per non salvare vite umane in mare”

Leggi su fanpage

(Di venerdì 17 aprile 2020) L'Onu lancia l'allarme: moltissimiintercettati nel Mediterraneo dalla Guardia costiera di Tripoli e riportati in Libia finiscono in centri di detenzione dove i trafficanti di esseri umani li torturano per estorcere denaro alle loro famiglie. La Libia non può essere considerata un luogo sicuro e l'Unione europea non deve permettere che i naufraghi vengano respinti in un Paese teatro di un conflitto civile, torture e abusi.