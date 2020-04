Ma lo vuoi capire? Testo e significato della canzone di Tommaso Paradiso

Leggi su termometropolitico

(Di venerdì 17 aprile 2020) Ma lodiMa lo? È questo il titolo del nuovo singolo di, uscito in queste ore. Dopo laAndrà tutto bene, frase simbolo di questo periodo (e già utilizzata da altri artisti come titololoroin precedenza) in collaborazione con Elisa, Ma lo? è stata scritta con Dario Faini, noto ai più come Dardust. Ma lo? IlEcco ildell’ultimo singolo di, Ma lo?, scritto con Dardust.Segui Termometro Politico su Google News Mi diverto solamente dopo le 18, la mattina invece beh, la mattina è quello che è. Sono a letto, che cerco il pensiero giusto, per mettermi le scarpe e muovermi nel mondo. Cos’è che hai? Perché ...