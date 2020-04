L’ultimo romanzo di Luis Sepùlveda: l’inedito ambientalista scritto prima del coronavirus (Di venerdì 17 aprile 2020) Si dovrebbe intitolare "Agua mala" il romanzo ancora inedito di Luis Sepùlveda. A darne notizia l'editore italiano dello scrittore cileno scomparso ieri a 70 anni in seguito alle complicanze successive all'infezione da coronavirus. Un romanzo fortemente ambientalista, che si spera presto i lettori italiani potranno leggere. Leggi su fanpage Dialogo tra Montalbano e Catarella sull’ultimo romanzo di Montalbano

Da 50 sfumature a The Mister - anche l’ultimo romanzo di E.L. James diventa un film

Il ladro di profumi - l’ultimo romanzo di Pierfranco Bruni (Di venerdì 17 aprile 2020) Si dovrebbe intitolare "Agua mala" ilancora inedito diSepùlveda. A darne notizia l'editore italiano dellore cileno scomparso ieri a 70 anni in seguito alle complicanze successive all'infezione da. Unfortemente, che si spera presto i lettori italiani potranno leggere.

fanpage : L’ultimo romanzo di Luis #Sepùlveda: l’inedito ambientalista scritto prima del coronavirus #17aprile - MRZ1977 : RT @PaoloCond: Sono stato in molti posti strani ma Ushuaia li batte tutti perché è proprio l’ultimo, in fondo al Sudamerica, dove la Patago… - laura_lavespa : RT @PaoloCond: Sono stato in molti posti strani ma Ushuaia li batte tutti perché è proprio l’ultimo, in fondo al Sudamerica, dove la Patago… - PaoloCond : Sono stato in molti posti strani ma Ushuaia li batte tutti perché è proprio l’ultimo, in fondo al Sudamerica, dove… - MiyakeEau : RT @g_brunella: @MiyakeEau Chissà che prima o poi non ce lo prendiamo davvero un caffè. L'ultimo romanzo che ho scritto sarà pubblicato no… -

Ultime Notizie dalla rete : L’ultimo romanzo Boris Pahor, la Spagnola e il virus oggi. Il nuovo munero de «La Lettura» è anche nell’App la Lettura del Corriere della Sera