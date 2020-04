Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 17 aprile 2020) Liberateci, mandateci fuori in licenza. Toglieteci da questa morte invisibile. Qui stiamo perdendo a uno a uno i sensi. Sembriamo tutti quanti composti di un materiale molliccio; stiamo diventando delle seppie secche. Non lo vedete anche voi che potremmo ammazzarci?Liberateci, dateci un ticket di uscita. Ci avete presi a noleggio per collaudare la nostra tenuta. Come aveste iniziato a coltivare piantine di basilico, ci tenete posati nelle poltrone per evitare ci assalgano i vermetti deformi. Ci avete chiusi sottovuoto nelle nostre case. Non lo vedete anche voi che potremmo ammazzarci?Liberateci, nel nome dell’emancipazione. Fateci cercare lo scampo a questa tortura. Abbiamo perso le chiavi del portone, non conosciamo cosa siano l’aria, il mare, i pesci, non conosciamo la fine al desiderio della nostra bocca, che vorrebbe essere insaziabile di baci.Stiamo con le ginocchia nel ...