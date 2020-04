La Casa di Carta, Itziar Ituño guarita dal coronavirus: “Mi ha cambiata” (Di venerdì 17 aprile 2020) L’attrice di Lisbona è guarita dal coronavirus: “Ho passato un brutto periodo” Itziar Ituño, l’amatissima interprete di Lisbona ne La Casa di Carta, è finalmente guarita dal coronavirus. Ad annunciarlo è stata la stessa attrice tramite un’intervista radiofonica. La donna, in isolamento domiciliare dai primi giorni di marzo, non ha fatto mistero di aver vissuto un’esperienza a dir poco traumatica. I suoi sintomi, seppur abbastanza intensi, le hanno permesso di rimanere nella sua abitazione. Una possibilità preclusa al suo compagno che è stato costretto a trascorre ben otto giorni in ospedale. Dopo l’ennesimo tampone, tuttavia, il volto di Raquel Murillo ha tranquillizzato i suoi numerosi seguaci assicurandogli che il peggio sembra esser passato. Nonostante l’ottima notizia, la donna non ha ... Leggi su lanostratv La casa di carta : Itziar Ituno è guarita dal Coronavirus

Lucas Ocampos : “Marcelo Bielsa è il Professore de ‘La casa di carta’”

