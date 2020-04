Imprese, quasi trentamila in meno nel primo trimestre (Di venerdì 17 aprile 2020) (Teleborsa) – quasi 30mila Imprese in meno nei primi tre mesi del 2020 contro un calo di 21mila nello stesso trimestre del 2019. E’ quanto emerge della fotografia scattata da Unioncamere – InfoCamere sui dati ufficiali sulla natalità e mortalità delle Imprese italiane nei primi tre mesi dell’anno. “Il bilancio della nati-mortalità delle Imprese tra gennaio e marzo di quest’anno – si legge nel comunicato – risente delle restrizioni seguite all‘emergenza covid-19 e rappresenta il saldo peggiore degli ultimi 7 anni, rispetto allo stesso arco temporale. Si tratta di un dato che evidentemente si riflette anche a livello territoriale e settoriale. Gli effetti conseguenti allo stato di eccezionalità in cui l’economia reale si sta muovendo appesantiscono il risultato di un bilancio che nei primi tre mesi ... Leggi su quifinanza PIL - due anni per tornare a livelli “pre-covid”. A rischio quasi un milione imprese

