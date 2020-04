Immuni | l' app per tracciare i contagi | Arcuri | Rispetta la privacy

Immuni, l'app per tracciare i contagi <br> Arcuri: "Rispetta la privacy" (Di venerdì 17 aprile 2020) Il suo nome è, significativamente, Immuni. Parliamo dell'app di contact tracing che dovrà monitorare la diffusione dell’epidemia di coronavirus in Italia. L’app, che non prevede però la geocalizzazione, è stata scelta perché ritenuta la "più idonea per la sua capacità di contribuire tempestivamente all’azione di contrasto del virus, per la conformità al modello europeo delineato dal Consorzio PEPP-PT e per le garanzie che offre per il rispetto della privacy" scrive il commissario straordinario per l'emergenza coronavirus Domenico Arcuri in una ordinanza con cui dispone di "procedere alla stipula del contratto di concessione gratuita della licenza d’uso sul software di contact tracing e di appalto di servizio gratuito con la società Bending Spoons S.p.a". ... Leggi su blogo ANGI : Coronavirus - si chiama “Immuni” l’app italiana di tracciamento di Bending Spoons

Coronavirus : arriva “Immuni” - l’app per il tracciamento nella fase 2

L’Italia ha scelto : ecco Immuni - l’app per il tracciamento del Coronavirus (Di venerdì 17 aprile 2020) Il suo nome è, significativamente,. Parliamo dell'app di contact tracing che dovrà monitorare la diffusione dell’epidemia di coronavirus in Italia. L’app, che non prevede però la geocalizzazione, è stata scelta perché ritenuta la "più idonea per la sua capacità di contribuire tempestivamente all’azione di contrasto del virus, per la conformità al modello europeo delineato dal Consorzio PEPP-PT e per le garanzie che offre per il rispetto della" scrive il commissario straordinario per l'emergenza coronavirus Domenicoin una ordinanza con cui dispone di "procedere alla stipula del contratto di concessione gratuita della licenza d’uso sul software di contact tracing e di appalto di servizio gratuito con la società Bending Spoons S.p.a". ...

ilfoglio_it : ESCLUSIVA IL FOGLIO Ecco la app anticoronavirus. Il contratto con il commissario Arcuri sarà firmato a breve. La ap… - repubblica : Coronavirus, scelta l'app per il tracciamento dei contagi: si chiamerà Immuni - fanpage : Il governo ha scelto “Immuni” come app per il tracciamento dei casi di Coronavirus. Come funziona - ChiaraOmissione : RT @Wikileaks_Ita: #Berlusconi jr e il banchiere Tamburi dentro #BendingSpoons, team che ha creato #immuni l'app ufficiale italiana per il… - GhitaRanchetti : RT @opificioprugna: Hanno '1234' pure come password della banca, danno il consenso a far rilevare la posizione pure a Candy Crash, attaccan… -