Doc-Nelle tue mani dopo l’ultima puntata l’arrivederci | la fiction torna presto | il

(Di venerdì 17 aprile 2020) E’ solo un arrivederci, non è un addio. Torneranno moltoi nostri amati dottori del policlinico Ambrosiano di Milano. Torneranno forse, a settembre o in generale in autunno. Come vi abbiamo già raccontatonostre anticipazioni di Doc-tueinfatti, sono state già girate alcune delle nuove puntate di quella che in qualche modo si può definire una seconda stagionele prime quattro puntate viste in questa primavera. Poi sapete tutti che l’emergenza coronavirus ha cambiato la vita di tutti e anche quella del mondo dello spettacolo con la fine delle registrazioni di serie tv, soap e. Ma si tornerà in onda con le imperdibili puntate. E che cosa succederà nella seconda stagione di Doc-tue? Che ne sarà del nostro Andrea Fanti? Si accorgerà che sta prendendo delle pillole sbagliate ...