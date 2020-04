Disintegration - anteprima

Leggi su eurogamer

(Di venerdì 17 aprile 2020), che in un primo tempo si era presentato come First Person Shooter di squadra con elementi tattici, ci tiene a sottolineare una cosa: il multiplayer non sarà l'unica modalità di gioco disponibile, ma anzi presenterà una storia ben definita che ci accompagnerà in una campagna single player della durata di 12/15 ore.In un futuro non troppo lontano (e ormai stranamente familiare), problemi climatici, sovrappopolazione e una pandemia globale hanno messo in ginocchio le nazioni e portato sull'orlo dell'estinzione il genere umano. Per risolvere questa situazione, scienziati da tutto il mondo si sono uniti per creare un sistema per estrarre il cervello umano ed inserirlo all'interno di armature robotiche. Un sistema che doveva essere temporaneo per far fronte a questa emergenza globale, ha funzionato per molte decadi permettendo all'umanità di ...