Croccante al cioccolato pronto in meno di 5 minuti e con solo 3 ingredienti

Leggi su pianetadonne.blog

(Di venerdì 17 aprile 2020)alindi 5e con. Hai in dispensa delfondente avanzato e vuoi usarlo per preparare un dolce facile e veloce? Ebbene, ilalche ti spieghiamo qui sotto è la scelta giusta: l’ideale per una merenda a metà pomeriggio accompagnata da un buon caffè. Si tratta di un dolce semplice e perfetto per chiudere in bellezza un bel pranzo oppure per concedersi uno snack ristoratore durante la giornata. La ricetta è davvero quanto di più semplice e buono ci sia, ottima per chi ama l’accoppiata vincente-frutta secca. Tra l’altro questa ricetta ti permetterà di lasciare la cucina quasi immacolata: l’unica parte “noiosa” è che dovrai aspettare che il dolce si freddi dentro al frigo. La ricetta comprendetre ...