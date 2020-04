Coronavirus, ultime notizie – Via libera da Arcuri per l’App di tracciamento. Azzolina: «Impossibile riaprire le scuole a maggio». In Italia 106mila casi positivi (Di venerdì 17 aprile 2020) In evidenza: Coronavirus nel mondo: le notizie in tempo realeCoronavirus (Covid-19): la normativaMinistero della salute: Covid-19 in ItaliaCovid-19 IPC: documenti internazionali di riferimentoCome difenderti dalle bufale e i falsi miti sul Covid-19Il modulo per l’autodichiarazione (versione aggiornata del 26/3/2020)È Ufficiale: «Immuni» sarà l’App per il tracciamento. Via libera dopo la firma di Arcuri ANSA/ALESSANDRO DI MEO/ Il commissario sull’emergenza Coronavirus Domenico Arcuri È stata firmata ed è quindi ora operativa l’ordinanza del Commissario Domenico Arcuri con la quale si dispone «di procedere alla stipula del contratto di concessione gratuita della licenza d’uso sul software di contact tracing e di appalto di servizio gratuito con la società Bending Spoons Spa. «Immuni» ... Leggi su open.online Ultime notizie/ Ultim'ora oggi coronavirus - Wuhan rivede la conta : +1290 morti

Coronavirus ultime notizie : 90% italiani non contagiato. L’allarme Iss

Coronavirus Italia ultime notizie/ Aggiornamenti - Azzolina : "Niente scuola a maggio" (Di venerdì 17 aprile 2020) In evidenza:nel mondo: lein tempo reale(Covid-19): la normativaMinistero della salute: Covid-19 in ItaliaCovid-19 IPC: documenti internazionali di riferimentoCome difenderti dalle bufale e i falsi miti sul Covid-19Il modulo per l’autodichiarazione (versione aggiornata del 26/3/2020)È Ufficiale: «Immuni» sarà l’App per il. Viadopo la firma diANSA/ALESSANDRO DI MEO/ Il commissario sull’emergenzaDomenicoÈ stata firmata ed è quindi ora operativa l’ordinanza del Commissario Domenicocon la quale si dispone «di procedere alla stipula del contratto di concessione gratuita della licenza d’uso sul software di contact tracing e di appalto di servizio gratuito con la società Bending Spoons Spa. «Immuni» ...

ilpost : Una breve rassegna delle variegate proposte avanzate da Matteo Salvini nelle ultime settimane: chiudere, riaprire,… - sole24ore : Cresce il contagio da coronavirus nel milanese con 325 nuovi casi, di cui 144 in città per un totale di 14.675 (6.0… - RegLombardia : #Coronavirus, ultime notizie da Palazzo Lombardia, condividete per informare il maggior numero di persone.… - Maxcalamuneri : Pagamento cassa integrazione aprile, le ultime ipotesi sulle tempistiche arrivano da Palazzo Chigi… - MWicket : RT @fanpage: Il virologo Di Perri: “Chi guarisce resta positivo e può essere contagioso per settimane” #17aprile -