Coronavirus | lunedì la Juventus dovrà richiamare i 9 all’estero

(Di venerdì 17 aprile 2020), lunedì ladovrài 9 all'estero. Ma ancora non ci sono le date ufficiali per un'eventuale ripresa Nessuna data ufficiale per il rientro, ma tra quarantena ulteriore e possibile ripresa ladovrài 9 giocatori che sono ancora all'estero, come riportato dal Corriere dello Sport. I giocatori ancora 'assenti' sono Cristiano Ronaldo, Danilo, Douglas Costa, Alex Sandro, Gonzalo Higuain, Miralem Pjanic, Sami Khedira, Adrien Rabiot e Wojciech Szczesny. I bianconeri, entro lunedì, dovrannotutti per poter pensare già alla fase due.