Coronavirus, da parlamentare e cittadino credo si debba porre fine allo scempio in Lombardia (Di venerdì 17 aprile 2020) L’incapacità del presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e del suo assessore Giulio Gallera è ormai chiara a chiunque abbia affrontato seriamente la diffusione del Coronavirus. Se l’Italia, per le scelte assunte dal governo, è diventata nel mondo un punto di riferimento, la Lombardia è presa come monito per evitare che certi errori si possano ripetere. Purtroppo, il sistema mediatico non si è scagliato contro il governatore, come con solerzia fu fatto in passato per le buche sulle strade romane o per l’inchiesta che ha coinvolto la sindaca Virginia Raggi, poi assolta su tutta la linea accusatoria. Immaginiamo se la Raggi avesse diffuso la bozza del decreto del presidente del Consiglio che chiudeva una regione per tutelare le altre, causando la fuga di migliaia di fuorisede, compromettendo l’intero sistema sanitario ... Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus|Sara Cunial : “Vado al mare - sono una parlamentare”

La lega insiste sul coronavirus creato in laboratorio : ecco l’interrogazione parlamentare

Coronavirus - l’europarlamentare e medico : “L’elevato numero di decessi tra i pazienti - ma anche tra gli stessi medici - crea allarme e preoccupazione” (Di venerdì 17 aprile 2020) L’incapacità del presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e del suo assessore Giulio Gallera è ormai chiara a chiunque abbia affrontato seriamente la diffusione del. Se l’Italia, per le scelte assunte dal governo, è diventata nel mondo un punto di riferimento, la Lombardia è presa come monito per evitare che certi errori si possano ripetere. Purtroppo, il sistema mediatico non si è scagliato contro il governatore, come con solerzia fu fatto in passato per le buche sulle strade romane o per l’inchiesta che ha coinvolto la sindaca Virginia Raggi, poi assolta su tutta la linea accusatoria. Immaginiamo se la Raggi avesse diffuso la bozza del decreto del presidente del Consiglio che chiudeva una regione per tutelare le altre, causando la fuga di migliaia di fuorisede, compromettendo l’intero sistema sanitario ...

francetomm : RT @francetomm: Il caudillo Conte decide di venire in Parlamento, ma di non accettare un voto parlamentare prima di andare al Consiglio eur… - CristinaCmr : RT @VotaToni: Il #Parlamento è la sede più consona dove far partire il #dialogo tra tutte le forze politiche ed affrontare le emergenze che… - Golfonetwork : Coronavirus: Mario Polichetti replica al parlamentare Nicola Provenza - xblunotte : RT @jacopo_iacoboni: “I Servizi sapevano e hanno omesso di dare l’allarme sul coronavirus?” [Depositata un’interrogazione parlamentare rivo… - vittime_dovere : COMUNICATO AI SOCI: AGGIORNAMENTI ATTIVITA’ PARLAMENTARE RELATIVA ALLE PROPOSTE DI TUTELA PER LE VITTIME DEL DOVERE… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus parlamentare Coronavirus, da parlamentare e cittadino credo si debba porre fine allo scempio in Lombardia Il Fatto Quotidiano Coronavirus: Salvini-Berlusconi-Meloni, 'no forzatura su nomine'

Roma, 17 apr. (Adnkronos) - "In piena emergenza coronavirus, il governo e la maggioranza vogliono procedere al rinnovo ... E’ grave che la maggioranza voglia effettuare questa forzatura quando anche ...

Coronavirus, Bolsonaro caccia il ministro ribelle

Alla fine ha gettato la spugna. "Dopo 60 giorni di inferno", dice Luiz Henrique Mandetta, due volte parlamentare per i Democratici (destra), ortopedico, ex tenente militare, legatissimo a Bolsonaro e ...

Roma, 17 apr. (Adnkronos) - "In piena emergenza coronavirus, il governo e la maggioranza vogliono procedere al rinnovo ... E’ grave che la maggioranza voglia effettuare questa forzatura quando anche ...Alla fine ha gettato la spugna. "Dopo 60 giorni di inferno", dice Luiz Henrique Mandetta, due volte parlamentare per i Democratici (destra), ortopedico, ex tenente militare, legatissimo a Bolsonaro e ...