Coronavirus, caso mail dei medici sparite in Piemonte: indagini del Nas di Torino (Di venerdì 17 aprile 2020) Il caso delle email dei medici di base sparite dai server del sistema sanitario entra nel filone torinese delle indagini sulla carenza di mascherine e dispositivi di protezione per il personale medico e infermieristico. I carabinieri dei Nas, secondo quanto trapela da ambienti investigativi, intendono svolgere degli accertamenti che, in procura, saranno inseriti nel fascicolo aperto qualche settimana fa. Il procedimento per ora resta senza indagati e ipotesi di reato. Il caso delle mail sparite erano era emerso il 14 aprile. Le comunicazioni dei medici di famiglia di pazienti con sintomi riconducibili erano sparite nel nulla. Un problema forse causato “da uno straordinario flusso di email” aveva sostenuto l’assessore regionale alla Sanità, Luigi Icardi, che aveva chiesto alle Asl una dettagliata relazione sulla vicenda. “Il problema delle mail è un ... Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus - l’Istituto di Sanità sulla Fase 2 : “Misure di distanziamento rigorose. In caso di nuovi focolai - subito zone rosse”. Brusaferro : “Servono barriere fisiche. Le vacanze? È ancora presto per pensarci”

Coronavirus - per studio scientifico nessun caso Lombardia su mortalita'

Chi affronta meglio il Coronavirus : il caso Vietnam - confinante con Cina ma con solo 300 contagi (Di venerdì 17 aprile 2020) Ildelle edeidi basedai server del sistema sanitario entra nel filone torinese dellesulla carenza di mascherine e dispositivi di protezione per il personale medico e infermieristico. I carabinieri dei Nas, secondo quanto trapela da ambienti investigativi, intendono svolgere degli accertamenti che, in procura, saranno inseriti nel fascicolo aperto qualche settimana fa. Il procedimento per ora resta senza indagati e ipotesi di reato. Ildelleerano era emerso il 14 aprile. Le comunicazioni deidi famiglia di pazienti con sintomi riconducibili eranonel nulla. Un problema forse causato “da uno straordinario flusso di e” aveva sostenuto l’assessore regionale alla Sanità, Luigi Icardi, che aveva chiesto alle Asl una dettagliata relazione sulla vicenda. “Il problema delleè un ...

Internazionale : Perché a Roma ci sono pochi casi di coronavirus e il Lazio è una delle regioni italiane più virtuose nell'emergenza… - PaolaTavernaM5S : I parlamentari giapponesi hanno deciso di dare un messaggio univoco di solidarietà alla nazione per l'emergenza… - fattoquotidiano : Coronavirus, l’Istituto di Sanità sulla Fase 2: “Misure di distanziamento rigorose. In caso di nuovi focolai, subit… - FabriGuidoni : #assicurazione #sport e #musica nel mondo post coronavirus '...L’assicurazione per il caso pandemia dovrebbe quind… - ballarmino : RT @carlakak: Residenza per anziani Sant'Erasmo di Legnano, una struttura che dopo aver segnalato numerosi casi di positività si è vista ri… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus caso Coronavirus, il caso Cuneo: “Rispetto alle altre province del Nord Ovest abbiamo dimesso più pazienti” La Stampa Tivoli: 1 un nuovo contagiato

La direzione sanitaria della Asl Roma 5 ha comunicato che a Tivoli oggi c’è un nuovo caso di positività al Covid-19 e un nuovo guarito; restano così 21 i positivi attuali al Coronavirus nel Comune di ...

Coronavirus, Wuhan rivede il totale dei morti: sono 1.290 in più (+50%)

Era stata la rivista cinese “Caixin”, a fine marzo, a sollevare il caso delle onoranze funebri che inficiavano i dati ufficiali sul coronavirus a Wuhan. I cronisti di «Caixin» contarono le urne ...

La direzione sanitaria della Asl Roma 5 ha comunicato che a Tivoli oggi c’è un nuovo caso di positività al Covid-19 e un nuovo guarito; restano così 21 i positivi attuali al Coronavirus nel Comune di ...Era stata la rivista cinese “Caixin”, a fine marzo, a sollevare il caso delle onoranze funebri che inficiavano i dati ufficiali sul coronavirus a Wuhan. I cronisti di «Caixin» contarono le urne ...