Cassazione: coltivare cannabis in casa non è reato (Di venerdì 17 aprile 2020) di Annamaria Villafrate - La n. 12348/2020 (sotto allegata) delle Sezioni Unite della Cassazione è una sentenza storica, che sicuramente infiammerà gli animi di quanti sono contrari a ogni tipo di sostanza stupefacente. Saranno invece felici tutti quei consumatori di marijuana che, finora costretti ad acquistare la cannabis solo nei negozi autorizzati, dopo il si della Cassazione, a breve forse potranno prodursela da soli in casa. Sui requisiti necessari da rispettare per non incorrere in un reato o in un illecito amministrativo la Corte è chiara: poche piante, mezzi rudimentali per la coltivazione, quantità esigua della sostanza ricavabile e consumo personale. Reati di detenzione, spaccio e coltivazione di marijuanaIl ricorso in Cassazione: effetto drogante piante va accertatoAlle Sezi... Leggi su studiocataldi La Cassazione ha stabilito che coltivare cannabis in casa per uso personale non è reato

Per la cassazione non è reato coltivare cannabis in casa per uso personale

Cassazione - coltivare cannabis in casa non è reato se destinata a uso personale (Di venerdì 17 aprile 2020) di Annamaria Villafrate - La n. 12348/2020 (sotto allegata) delle Sezioni Unite dellaè una sentenza storica, che sicuramente infiammerà gli animi di quanti sono contrari a ogni tipo di sostanza stupefacente. Saranno invece felici tutti quei consumatori di marijuana che, finora costretti ad acquistare lasolo nei negozi autorizzati, dopo il si della, a breve forse potranno prodursela da soli in. Sui requisiti necessari da rispettare per non incorrere in uno in un illecito amministrativo la Corte è chiara: poche piante, mezzi rudimentali per la coltivazione, quantità esigua della sostanza ricavabile e consumo personale. Reati di detenzione, spaccio e coltivazione di marijuanaIl ricorso in: effetto drogante piante va accertatoAlle Sezi...

StudioCataldi : Cassazione: coltivare cannabis in casa non è reato: di Annamaria Villafrate - La n. 12348… - pidemath : RT @parliamdidroghe: Scrive @perdukistan su - ComandanteLupo : RT @1CannabisNews: Per la cassazione non è reato coltivare cannabis in casa per uso personale - MashableItalia : Coltivare cannabis a scopo personale non è più un reato: la sentenza della Cassazione - brazof666 : RT @Hanubis81: @newsmarijuanait Non è il caso di fare riempire le prigioni italiane grazie allo zelo delle forze dell'ordine .... In Italia… -