Borse asiatiche in rialzo (Di venerdì 17 aprile 2020) (Teleborsa) – Ultima seduta della settimana in territorio positivo per le principali Borse asiatiche che hanno seguito la buona performance di Wall Street e nonostante il dato sul PIL della Cina che ha evidenziato, per la prima volta nella storia recente del paese, una contrazione del 6,8% nel primo trimestre dell’anno. A Tokyo, l’indice Nikkei ha chiuso con un rialzo del 2,78% a 19.826,15 punti, mentre il Topix è salito del 2,48% a 937,62 punti. Chiude sopra la parità la borsa di Seoul con un +3,44%. In verde anche le Borse cinesi, con Shanghai che guadagna l’1,01% mentre Shenzhen sale dell’1,18%. Meglio Taiwan +2,08%. Toniche le altre Borse che chiuderanno più tardi le rispettive sedute, con Hong Kong che sale del 2,42% seguita da Jakarta (+2,90%) e Bangkok (+2,15%). In attivo Singapore (+1,52%) e Kuala Lumpur (+1,90%). In rialzo la ... Leggi su quifinanza Borse asiatiche incerte. Tokyo chiude in rosso

