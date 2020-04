Benedetta Mazza Instagram | la scollatura profonda è da capogiro | «Tanta roba!»

Leggi su urbanpost

(Di venerdì 17 aprile 2020) Ogni giorno l’ex “professoressa” dell’Ereditàsucontinua a fare strage di cuori con i suoi post mozzafiato. Il suo fisico scolpito con tutte le curve al punto giusto non passa mai inosservato. Poche ore fa con il suo look del giorno ha completamente lasciato a bocca aperta i suoi oltre 400 mila followers, i quali hanno immediatamente invaso il post con commenti e like. Laha dato ottimi spunti alla loro già fervida immaginazione.è la classica ragazza delle porta accanto che tutti vorrebbero al proprio fianco. Infine, con il suo sorriso genuino è praticamente irresistibile. Leggi anche –> Nicoletta Larini, selfie “intrigante” in bikini: «Che décolleté esplosivo!»: la...