"Allora lo avete fatto col cu***". Di Maio straparla, Feltri lo umilia: "Con l'intelligenza non c'entri niente" (Di venerdì 17 aprile 2020) Peli sulla lingua? Zero. Stima per Luigi Di Maio? Men che meno. Insomma, puro Vittorio Feltri. Il quale si scatena su Twitter contro il fu leader del M5s e il governo, tutto. Il direttore di Libero riprende alcune affermazioni del ministro degli Esteri in televisione: Giggino ha spiegato, infatti, che la agognata Fase 2 dell'emergenza coronavirus va affrontata "con intelligenza". Un'arguta osservazione - si fa per dire - sulla quale Feltri si è speso con il seguente cinguettio: "Di Maio afferma in tv che la cosiddetta fase due va affrontata con intelligenza, significa che la fase uno è stata fatta col cu***. Inoltre non capisco che c'entri Gigino con l'intelligenza", conclude Vittorio Feltri. Gioco, partita, incontro. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 17 aprile 2020) Peli sulla lingua? Zero. Stima per Luigi Di? Men che meno. Insomma, puro Vittorio. Il quale si scatena su Twitter contro il fu leader del M5s e il governo, tutto. Il direttore di Libero riprende alcune affermazioni del ministro degli Esteri in televisione: Giggino ha spiegato, infatti, che la agognata Fase 2 dell'emergenza coronavirus va affrontata "con intelligenza". Un'arguta osservazione - si fa per dire - sulla qualesi è speso con il seguente cinguettio: "Diafferma in tv che la cosiddetta fase due va affrontata con intelligenza, significa che la fase uno è stata fatta col. Inoltre non capisco che c'entri Gigino con l'intelligenza", conclude Vittorio. Gioco, partita, incontro.

