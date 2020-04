Un Posto al Sole | la soap si è interrotta

Leggi su aciclico

(Di giovedì 16 aprile 2020) Per la prima volta, dopo 24 anni di successi e 5.461 puntate, le riprese della fiction Unalsono state interrotte: il 16 marzo, a causa delle restrizioni imposte dal coronavirus, le telecamere si sono spente sulla vita, gli amori e le passioni che ruotano attorno a Palazzo Palladiani. In attesa che lapiù longeva e più amata riparta con nuove puntate, abbiamo raggiunto al telefono Nina Soldano, che nella fiction interpreta Marina Giordano, uno dei personaggi più carismatici. È la prima dei protagonisti che ci apre le porte di casa sua, a Roma. Qui trascorre la quarantena assieme al marito Teo come le foto di queste pagine raccontano. «Non sappiamo per quanto tempo la produzione rimarrà sospesa», dice. Per ora su Raitre dal lunedì al venerdì vanno in onda le repliche, a partire dalle puntate del 2012. «Ma ...