(Di giovedì 16 aprile 2020) Il coraggio Di Vincenzo Calafiore 16 Aprile 2020 Udine “ .. vecchie e nuove cose, ricordi, danzeranno con me la nuova vita in questa mia notte greca, di poche luci e di tanto mare sulle rive affossate dagli dei eterni desideri! “ Vincenzo Calafiore Essere uomo in queste albe di un aprile da scordare, con la vita che guarda da lontano, come faccio a vivere lontano dai suoi occhi, col mio cuore disadattato che vorrebbe incontrare la luna su una riva natia. Viaggiatore a metà tra cielo e mare, in questa mia notte greca da ricordare, buia come il ventre del nulla. Sono qui in questa stazione in capo al mondo, lontano da ogni cosa, vicino ad ogni tutto con quel mare dentro che agitandosi mi riporta indietro. E’ come se la notte mi pensa e non mi chiama, come un’amante del silenzio sta ...