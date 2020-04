Milano: aggressione sulla linea 80 (Di giovedì 16 aprile 2020) Nelle strade semi deserte di Milano per via del decreto ad arginamento del contagio da Coronavirus, rimangono in circolazioni i trasporti pubblici che garantiscono il servizio a chi ha la necessità improrogabile di muoversi. Nonostante l’afflusso ridotto non mancan,o purtroppo, le segnalazioni di violenze ai danni dei conduttori. L’ultima delle quali è successa sulla linea 80 dove verso le 20 di Mercoledì sera, tra via Rubens e piazza Ghirlandaio, un uomo di presunte origini straniere e in evidente alterazione da alcool ha preteso che il conducente aprisse le porte al di fuori della fermata prevista. Al rifiuto del conducente, l’uomo si è fatto minaccioso, ha strappato il nastro che delimitava la distanza di sicurezza e ha aperto le porte tramite il pulsante di emergenza. Infine per completare in bellezza ha lanciato un sacchetto contenente ... Leggi su italiasera Aggressione a Brumotti in stazione Centrale a Milano

