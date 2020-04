Mediaset a tutta saga: in arrivo anche Hunger Games (Di giovedì 16 aprile 2020) Hunger Games Ai tempi del Coronavirus, Mediaset si riscopre la TV delle saghe. E’ in arrivo anche Hunger Games, adattamento cinematografico della serie di tre romanzi scritti da Suzanne Collins. Si tratta di Hunger Games, il primo capitolo, nelle sale nel 2012; l’anno successivo il secondo, La ragazza di fuoco; e poi Il canto della rivolta, di cui sono usciti due film nel 2014 (Parte 1) e nel 2015 (Parte 2). Le vicende di Panem e della sua capitale Capitol City rivivranno, dunque, sulle reti del Biscione, che in queste settimane stanno riproponendo le saghe più celebri. Su Italia 1, terminato Harry Potter, sono in onda Twilight e Jurassic Park, mentre su Canale 5 prosegue Pirati dei Caraibi e dal 20 aprile ci sarà Il Signore degli Anelli. Mediaset, inoltre, comunica che, oltre ai quattro film di Hunger Games, a breve ci sarà anche Animali fantastici ... Leggi su davidemaggio Mediaset a tutta saga : in arrivo anche Hunger Games

Mediaset trasmetterà tutta la saga di Twilight come regalo ai telespettatori : quando e dove

Coronavirus - Pier Silvio Berlusconi ringrazia tutta Mediaset : “Orgoglioso” (Di giovedì 16 aprile 2020)Ai tempi del Coronavirus,si riscopre la TV delle saghe. E’ in, adattamento cinematografico della serie di tre romanzi scritti da Suzanne Collins. Si tratta di, il primo capitolo, nelle sale nel 2012; l’anno successivo il secondo, La ragazza di fuoco; e poi Il canto della rivolta, di cui sono usciti due film nel 2014 (Parte 1) e nel 2015 (Parte 2). Le vicende di Panem e della sua capitale Capitol City rivivranno, dunque, sulle reti del Biscione, che in queste settimane stanno riproponendo le saghe più celebri. Su Italia 1, terminato Harry Potter, sono in onda Twilight e Jurassic Park, mentre su Canale 5 prosegue Pirati dei Caraibi e dal 20 aprile ci sarà Il Signore degli Anelli., inoltre, comunica che, oltre ai quattro film di, a breve ci saràAnimali fantastici ...

QuiMediaset_it : +++ Attenzione! Attenzione! Mediaset sta lavorando per provare a esaudire alcuni dei vostri desideri. A breve, acqu… - CamyGaly : RT @QuiMediaset_it: +++ Attenzione! Attenzione! Mediaset sta lavorando per provare a esaudire alcuni dei vostri desideri. A breve, acquisit… - LegaTributes : RT @QuiMediaset_it: +++ Attenzione! Attenzione! Mediaset sta lavorando per provare a esaudire alcuni dei vostri desideri. A breve, acquisit… - emanu1296 : RT @QuiMediaset_it: +++ Attenzione! Attenzione! Mediaset sta lavorando per provare a esaudire alcuni dei vostri desideri. A breve, acquisit… - _bloodline__ : RT @QuiMediaset_it: +++ Attenzione! Attenzione! Mediaset sta lavorando per provare a esaudire alcuni dei vostri desideri. A breve, acquisit… -