L' auspicio di Mattarella per misure europee adeguate alla crisi 

Leggi su agi

(Di giovedì 16 aprile 2020) Tutti l'un contro l'altro armati. A dispetto dei numerosi appelli di Sergioall'unità per affrontare la lotta al coronavirus, il terreno della politica appare sempre più un campo di battaglia. Mentre l'epidemia era al suo culmine, il Capo dello Stato aveva invocato "unità e coesione sociali" come "indispensabili" aggiungendo di auspicare "un impegno comune, fra tutti: soggetti politici, di maggioranza e di opposizione, soggetti sociali, governi dei territori". Nonostante ciò governo centrale e regioni vanno a volte in ordine sparso, il premier e le opposizioni si attaccano senza esclusione di colpi e la stessa maggioranza si è divisa per giorni sulla linea da tenere nel consesso internazionale più importante in questa fase, a Bruxelles, nella trattativa non ancora conclusa per ottenere aiuti comunitari per il contrasto al virus e per ...