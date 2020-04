Kolinpharma ottiene in Israele brevetto per Xinepa

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 16 aprile 2020) (Teleborsa) –, PMI innovativa specializzata nella ricerca e sviluppo nel settore nutraceutico,ha ricevuto la prima certificazione e concessione diinper® da parte dell’Ufficio Brevetti e Marchi domestico, con scadenza nel 2035. Si tratta del quintoottenuto al di fuori dell’Italia, dopo quelli ottenuti negli Stati Uniti nel 2019 per Ivuxur® e per®, al quale ne sono stati riconosciuti ben 2, e per il prodotto Dolatrox® nel mese di marzo 2020.® è un prodotto nutraceutico già in possesso di doppioin Italia, di tecnologia e di formula, in quanto sono state riconosciute l’innovazione e l’unicità della composizione destinata al trattamento delle neuropatie e del dolore neuropatico. E’ il frutto della ricerca svolta da, che ne ha ...