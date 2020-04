Il distanziamento sociale salva la vita: -90% di morti negli USA se fosse iniziato 2 settimane prima (Di giovedì 16 aprile 2020) In un rapporto redatto da due epidemiologi e pubblicato dal New York Times, è emerso che se gli Stati Uniti avessero obbligato il distanziamento sociale con 2 settimane di anticipo si sarebbe registrato il 90 percento dei morti in meno. Con una settimana di anticipo, i decessi in meno sarebbero stati il 60 percento. Leggi su fanpage Gli effetti psico-sociali del Coronavirus : la prolungata convivenza e il distanziamento sociale in un ampio studio del Cnr

Distanziamento sociale a intermittenza fino al 2022 - la tesi dei ricercatori di Harvard

Coronavirus – Clubbing - discoteche e distanziamento sociale – (Di giovedì 16 aprile 2020) In un rapporto redatto da due epidemiologi e pubblicato dal New York Times, è emerso che se gli Stati Uniti avessero obbligato ilcon 2 settimane di anticipo si sarebbe registrato il 90 percento deiin meno. Con una settimana di anticipo, i decessi in meno sarebbero stati il 60 percento.

ilpost : Quanto durerà il distanziamento sociale? - emenietti : se avete letto in giro 2022, niente paura: è meno peggio di come sembra (e come al solito è tutto più complesso) ??… - fanpage : ?? Ultim'ora La quarantena per il Coronavirus durerà, a singhiozzo, fino al 2022. A sostenerlo è uno studio dell'Uni… - CinqueNews : ++ Coronavirus, ecco quanto durerà il distanziamento sociale. La fine nel 2022 ++ - VincBalzano : RT @gzibordi: Senza il 'distanziamento sociale' il 'lockdown' sarebbero morti in tanti ? 'ah.. ci ha evitato che il cielo ci cadesse sull… -