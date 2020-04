Grande Fratello Nip | stop a Barbara d’Urso Temptation al via | il gossip

Leggi su gossipetv

(Di giovedì 16 aprile 2020)Nip,d’Urso.Island Nip e Vip al via: ecco come saranno gestiti i concorrenti, ilC’è chi va e c’è chi viene, c’è chi rimane fermo ai box e chi ingrana la marcia. IlNip sembra destinato a essere ulteriormente rimandato a data da destinarsi e … L'articoloNip,d’Urso.al via: ilproviene dae Tv.