Davids | «Differenza palese tra calcio olandese e italiano»

(Di giovedì 16 aprile 2020) Edgarelenca le differenze tra ile quello. Ecco le parole dell’ex centrocampista di Juve e Inter Edgar, in diretta Instagram con Fabio Cannavaro, ha parlato delle differenze dele quello– «All’Ajax si insegna a capire il. Con l’Ajax è così. Quando si è giovani si gioca come la prima squadra. All’Ajax tu devi attaccare, iniziando a costruire e inventare. La scuola italiana è molta difensiva. Mi piace molto la disciplina. Sapendo chi fa cosa, non puoi sbagliare. Da noi si può creare ovunque, non c’è tanta disciplina in difesa. Da noi si dice che è più bello l’attacco». Leggi sunews24.com