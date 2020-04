Coronavirus | superati i 100 000 casi nel Regno Unito | lockdown per altre 3 settimane

(Di giovedì 16 aprile 2020) Ilresta inper almenotresullo sfondo di un situazione segnata da oltre 100.000 contagi dadiagnosticati e centinaia di morti al giorno. Le persone contagiate sono 103.093 e le vittime sono 13.729. L’annuncio, è giunto oggi sulla base della raccomandazione di un comitato di consulenti scientifici (Sage) dal ministro Dominic Raab, supplente del convalescente Boris Johnson alla guida del governo Tory. Raab ha detto che le restrizioni sociali imposte dal 23 marzo stanno funzionando, ma che non e’ certo che il picco sia stato superato. L'articoloi 100.000nelperMeteo Web.

