Coronavirus | morto Luis Sepúlveda | aveva 70 anni

Leggi su bigodino

(Di giovedì 16 aprile 2020) ÈSepúlveda, lo scrittore cileno70edcontratto il. A riferirlo è l’Efe. Lo scrittore nei suoi libri ha parlato delle grandezze e delle miserie della storia del Novecento. Per dar voce a chi non ha voce ha scelto proprio la letteratura.Sepúlveda si sentiva “cittadino prima che scrittore“. A marzo era atteso in Italia in occasione del festival dei piccoli e medi editori “Più libri più liberi” per parlare di “Coraggio”. Il festival era stato cancellato per l’emergenza sanitaria. Il 70 enne èa Oviedo.contratto il Covid-19. Sepúlveda è stato autore de “Il vecchio che leggeva romanzi d’amore” pubblicato nel 1993 e “Storia di una ...