Coronavirus in Europa: in Germania 315 morti in 24 ore, il dato peggiore dall’inizio dell’epidemia (Di giovedì 16 aprile 2020) La Germania ha registrato 315 nuove vittime nelle ultime 24 ore per complicazioni legate al Coronavirus: lo ha annunciato oggi il Robert Koch Institute. E’ la prima volta che il bilancio giornaliero dei morti con Coronavirus in Germania supera le 300 unità dall’inizio dell’epidemia nel Paese. Le nuove infezioni sono invece 2.866, per un bilancio complessivo di 130.450 contagi. Finora circa 77mila pazienti sono guariti dall’infezione, 4.500 in più rispetto alla precedente rilevazione. Dall’inizio dell’epidemia sono stati eseguiti circa 1,73 milioni di teste secondo gli esperti questo è uno dei motivi che hanno consentito alla Germania di contenere l’impatto del Coronavirus più che in altri Paesi europei, dove il numero dei decessi è molto più elevato. Il Land più colpito resta la Baviera con ... Leggi su meteoweb.eu Vertice Ministri Economia Europa su Mes e coronavirus/ Prestiti e aiuti : gli scenari

Coronavirus - von der Leyen : “L’Europa ha bisogno di un nuovo piano Marshall”

Coronavirus - in Brasile i casi gravi potrebbero essere 13mila. In Europa 1 milione di contagi. Trump ferma i fondi per l’Oms : «I loro fallimenti sono costati vite umane» (Di giovedì 16 aprile 2020) Laha registrato 315 nuove vittime nelle ultime 24 ore per complicazioni legate al: lo ha annunciato oggi il Robert Koch Institute. E’ la prima volta che il bilancio giornaliero deiconinsupera le 300 unità dall’inizio dell’epidemia nel Paese. Le nuove infezioni sono invece 2.866, per un bilancio complessivo di 130.450 contagi. Finora circa 77mila pazienti sono guariti dall’infezione, 4.500 in più rispetto alla precedente rilevazione. Dall’inizio dell’epidemia sono stati eseguiti circa 1,73 milioni di teste secondo gli esperti questo è uno dei motivi che hanno consentito alladi contenere l’impatto delpiù che in altri Paesi europei, dove il numero dei decessi è molto più elevato. Il Land più colpito resta la Baviera con ...

TizianaFerrario : mi dovete spiegare cosa c'è di male ad avere 37 miliardi in prestito dall 'Europa senza condizioni da spendere x l… - Agenzia_Ansa : Coronavirus: in Usa 2.228 morti in 24 ore #ANSA - Linkiesta : Secondo il leader di @Piu_Europa, @bendellavedova, l'agenda del ministro degli Esteri «è portare l’Italia lontana d… - ansaeuropa : 'L'Ue ora deve presentare una scusa sentita all'Italia, e lo fa. Ma le scuse valgono solo se si cambia comportament… - imsilvio1 : RT @TizianaFerrario: mi dovete spiegare cosa c'è di male ad avere 37 miliardi in prestito dall 'Europa senza condizioni da spendere x la s… -