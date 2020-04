Coronavirus, imprenditore per ripartire decide di fare i test sierologici a tutti i suoi dipendenti spendendo 18mila euro (Di giovedì 16 aprile 2020) Un imprenditore di Pesaro, Massimo Cecchini, ceo e amministratore delegato di Str Automotive ha deciso di fare i test sierologici a tutti i suoi dipendenti e ha speso, per questo 18mila euro. Cechini ha dichiarato: “Quattro sono risultati molto infettivi eppure stavano benissimo”. E poi ha continuato: “L’ho fatto e lo rifarei perché è chiaro come le non competenze di questo esecutivo e l’incapacità di usare la logica più elementare, costringano noi imprenditori a fare tutto da soli”. E poi continua: “E così 18mila euro investiti in screening sono una cifra ridicola rispetto alla salute delle persone, delle famiglie dei nostri dipendenti e delle attività economiche legate a tutte queste persone”. “Il Governo italiano ne ha bloccato la distribuzione in partenza, tramite gli ... Leggi su baritalianews Nocera Inferiore - il coronavirus uccide l’imprenditore Antonio Comitino

Coronavirus - dall’India al Qatar fino alla Cina : il volo fantasma verso Milano delle mascherine vendute allo Stato dall’imprenditore arrestato

Coronavirus e la truffa delle mascherine : chi è l’imprenditore Antonello Ieffi (Di giovedì 16 aprile 2020) Undi Pesaro, Massimo Cecchini, ceo e amministratore delegato di Str Automotive ha deciso didipendenti e ha speso, per questo 18mila euro. Cechini ha dichiarato: “Quattro sono risultati molto infettivi eppure stavano benissimo”. E poi ha continuato: “L’ho fatto e lo rii perché è chiaro come le non competenze di questo esecutivo e l’incapacità di usare la logica più elementare, costringano noi imprenditori atutto da soli”. E poi continua: “E così 18mila euro investiti in screening sono una cifra ridicola rispetto alla salute delle persone, delle famiglie dei nostri dipendenti e delle attività economiche legate a tutte queste persone”. “Il Governo italiano ne ha bloccato la distribuzione in partenza, tramite gli ...

carlaruocco1 : #Coronavirus, turbativa in una gara #Consip per 24 milioni di mascherine mai consegnate: arrestato imprenditore. Co… - rubio_chef : “Indagine lampo della @GDF: arrestato #AntonelloIeffi. Il gip: “Puntata d'azzardo giocata sulla salute pubblica”. L… - fattoquotidiano : Coronavirus, dall’India al Qatar fino alla Cina: il volo fantasma verso Milano delle mascherine vendute allo Stato… - pasquale_carta : RT @segnanti: Italia, oggi Un imprenditore propone l'idea di installare nelle spiagge dei box in plexiglass, per garantire la distanza di… - alcinx : RT @CameraOpen: Con #spid #cns e #firmadigitale l'imprenditore può gestire online tutte le pratiche camerali e accedere a molti altri servi… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus imprenditore Coronavirus, imprenditore dona al Comune di Bari 3mila euro in buoni spesa Borderline24 - Il giornale di Bari Coronavirus, imprenditore per ripartire decide di fare i test sierologici a tutti i suoi dipendenti spendendo 18mila euro

Un imprenditore di Pesaro, Massimo Cecchini, ceo e amministratore delegato di Str Automotive ha deciso di fare i test sierologici a tutti i suoi dipendenti e ha speso, per questo 18mila euro. Cechini ...

L’uomo che ha preso cinque multe in cinque giorni per essere andato al mare a Palermo

La Repubblica di oggi contiene un’intervista a Domenico Finazzo, un ex imprenditore 62enne di Palermo che ha ricevuto cinque multe in cinque giorni per aver violato le limitazioni agli spostamenti ...

Un imprenditore di Pesaro, Massimo Cecchini, ceo e amministratore delegato di Str Automotive ha deciso di fare i test sierologici a tutti i suoi dipendenti e ha speso, per questo 18mila euro. Cechini ...La Repubblica di oggi contiene un’intervista a Domenico Finazzo, un ex imprenditore 62enne di Palermo che ha ricevuto cinque multe in cinque giorni per aver violato le limitazioni agli spostamenti ...