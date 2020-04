Coronavirus | Giulio non può usare internet a casa e fa videolezione all’aperto | “A volte

Leggi su nonsolo.tv

(Di giovedì 16 aprile 2020)Giovannini è un bambino di 12 anni che va alle scuole medie. Come tanti suoi coetanei, da due mesi aquesta parte è costretto a fare lezione soltanto online – in videochiamta. Nel suo paese in provincia di Grosseto, però,non funziona come dovrebbe. Come ha raccontato la madre, Gloria, a Repubblica: “Anon riusciamo nemmeno a mandare una foto su WhatsApp. E’ un problema che abbiamo segnalato mesi fa e per cui ora siamo in causa. Sappiamo che il guasto è importante, ma spero che venga risolto presto”. Come fa quindiper non rimanere indietro (giacché le lezioni proseguono normalmente, per quanto normalmente si possa fare senza essere presenti in classe)?si allontana dae – in macchina – vanno a circa tre chilometri di distanza (dove la connessione mobile va meglio): lì ...