Coronavirus a Napoli, de Magistris: “Pronti per ripartire il 4 maggio” (Di giovedì 16 aprile 2020) Il sindaco del capoluogo campano ha anticipato i temi e le misure che si vedranno durante la fase 2 dell’emergenza Coronavirus a Napoli. “Stiamo programmando una riapertura graduale per il 4 maggio, poi ovviamente decidera’ il governo con il supporto dei medici. Dobbiamo stare molto attenti fino al 3 maggio, restando a casa, programmando da adesso per essere pronti per la ripartenza”. Intervenendo a ‘Stasera Italia’, su Rete4, il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, guarda cosi’ alla fase 2. L’idea e’ quella di far ripartire prima i cantieri e alcune attivita’ produttive, spiega, “ovviamente con la distanza sociale, le mascherine e tutte le precauzioni, perche’ la sicurezza dei lavoratori e delle persone viene al primo posto”. Il primo cittadino giudica “molto prematura” la discussione sulla ... Leggi su 2anews Coronavirus a Napoli - pranzi e cene nei condomini : c?è un contagio porta a porta

