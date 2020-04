Ciclismo, Nibali: “Stagione da riprogrammare, sarà importante, innanzitutto, capire come ripartire” (Di giovedì 16 aprile 2020) La bozza di calendario 2020 pubblica ieri dall’UCI è stata accolta di buon grado anche da Vincenzo Nibali. Lo Squalo, che ha visto la sua annata stravolta dallo slittamento al 2021 delle Olimpiadi, sta ancora studiando la situazione per capire quali possano essere le scelte migliori per lui. Intervistato da mediaset, il siciliano si è espresso sulla vicenda, questo il suo commento: “L’UCI ci ha dato delle date molto indicative. Ora dobbiamo riprogrammare la stagione con il team manager Luca Guercilena e con i miei preparatori. Sicuramente avere Giro e Tour in quel momento dell’anno è molto strano, ma non possiamo fare altro che accettarlo. E’ una situazione particolare. Ora, intanto, bisogna capire come ripartire e come fare a mettere chilometri nelle gambe dato che non so se sarà possibile fare dei ritiri nei prossimi mesi. A ... Leggi su oasport Giro d’Italia 2013 : la prima maglia rosa di Vincenzo Nibali. La consacrazione dello Squalo tra i grandi del ciclismo

Coronavirus Ciclismo/ Nibali : "Il Tour? Potrebbe slittare di qualche settimana"

Ciclismo - Vincenzo Nibali : “Speriamo di poter ripartire da giugno - le Olimpiadi di Tokyo sono sempre un mio obiettivo” (Di giovedì 16 aprile 2020) La bozza di calendario 2020 pubblica ieri dall’UCI è stata accolta di buon grado anche da Vincenzo. Lo Squalo, che ha visto la sua annata stravolta dallo slittamento al 2021 delle Olimpiadi, sta ancora studiando la situazione perquali possano essere le scelte migliori per lui. Intervistato da mediaset, il siciliano si è espresso sulla vicenda, questo il suo commento: “L’UCI ci ha dato delle date molto indicative. Ora dobbiamola stagione con il team manager Luca Guercilena e con i miei preparatori. Sicuramente avere Giro e Tour in quel momento dell’anno è molto strano, ma non possiamo fare altro che accettarlo. E’ una situazione particolare. Ora, intanto, bisognaripartire efare a mettere chilometri nelle gambe dato che non so se sarà possibile fare dei ritiri nei prossimi mesi. A ...

AngryMatilda : RT @ClipsCycling: Vincenzo Nibali wins Stage 5 of the 2012 Tirreno-Adriatico #cycling #cyclingphotos #cyclinglife #ciclismo #cyclisme #wiel… - ClipsCycling : Vincenzo Nibali wins Stage 5 of the 2012 Tirreno-Adriatico #cycling #cyclingphotos #cyclinglife #ciclismo #cyclisme… - Fanta_Cycling : Valerio Agnoli @Fanta_Cycling: “speravo di poter correre ancora con #Nibali, non mi aspettavo di apprendere il suo… - Raiworlds : RT @Eurosport_IT: Poche ore per assicurarsi la bicicletta di Vincenzo #Nibali e tanti altre maglie di campioni del ciclismo... che aspettat… - specialized_ITA : RT @Eurosport_IT: Poche ore per assicurarsi la bicicletta di Vincenzo #Nibali e tanti altre maglie di campioni del ciclismo... che aspettat… -

Ultime Notizie dalla rete : Ciclismo Nibali Ciclismo, Vincenzo Nibali rifiutò di lavorare con Bjarne Riis al Team Bahrain Blasting News Italia L’UCI riorganizza il calendario: Tour a fine agosto, Giro a ottobre

Il ciclismo si riorganizza per il post emergenza: Campionati Nazionali e Tour de France subito, poi Mondiali e Giro. Cambio di programma per Nibali? Anche il Tour de France finisce nel calderone degli ...

Coronavirus, Olimpiadi nel 2021: dalla Pellegrini a Montano, tutti gli atleti in bilico per colpa dell’età

Resto positiva e tignosa, voglio fare questa Olimpiade”. Ma l’interrogativo, c’è, impossibile negarlo. Dubbi simili attraversano le menti del campione del ciclismo Vincenzo Nibali, dell’olimpionico ...

Il ciclismo si riorganizza per il post emergenza: Campionati Nazionali e Tour de France subito, poi Mondiali e Giro. Cambio di programma per Nibali? Anche il Tour de France finisce nel calderone degli ...Resto positiva e tignosa, voglio fare questa Olimpiade”. Ma l’interrogativo, c’è, impossibile negarlo. Dubbi simili attraversano le menti del campione del ciclismo Vincenzo Nibali, dell’olimpionico ...